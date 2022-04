Afrique : Le chef de la junte opte pour une transition «de 39 mois» en Guinée

Le colonel Mamady Doumbouya a opté pour une durée de transition bien plus longue que réclamé par les partenaires régionaux de la Guinée, dont la Cédéao.

Le chef de la junte militaire à Conakry a annoncé samedi avoir opté pour une durée de transition «de 39 mois» avant de rendre le pouvoir aux civils, défiant ainsi les partenaires régionaux de la Guinée qui demandent un délai bien plus court.

L’officier, qui a renversé le président Alpha Condé en septembre et s’est fait proclamer chef de l’État depuis lors, a tenu ces propos après la clôture, vendredi, de deux consultations politiques contestées – une conférence dite de réconciliation et «un cadre de concertation inclusif» – toutes deux boudées par un grand nombre de partis politiques.

Sanctions économiques

«Le CNRD [Comité national du rassemblement et du développement, l’organe dirigeant de la junte, ndlr] et le gouvernement à leur tour soumettront au CNT [Conseil national de transition, ndlr], qui tient lieu de Parlement, cette proposition qui est consécutive à de larges et patientes consultations», a déclaré le colonel-président.