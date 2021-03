Italie : Le chef de la mafia de Rome écope de 10 ans de prison

La Cour d’appel de Rome a également condamné son principal associé, Salvatore Buzzi, à 12 ans et 10 mois de réclusion. Les deux hommes étaient accusés d’avoir monté un réseau mafieux spécialisé dans le racket, les vols et la fraude, notamment le trucage des appels d’offres de travaux publics et de services dans la capitale italienne.