«Ne les laissez jamais oublier qu’ils sont des traîtres et qu’ils n’ont aucun droit de vivre dans cette République après ce qu’ils ont fait», a-t-il écrit, selon une capture d’écran d’un de ses messages qui avait été retiré lundi.

«Ne laissez aucun survivant»

Un autre message de ce notable de Marshall, à environ 180 km au nord de Little Rock, la capitale de l’Arkansas, comportait une image de démocrates, parmi lesquels Hillary Clinton et Barack Obama, en tenue de prisonniers avec la légende suivante: «Je prie pour que tous ceux sur cette image soient pendus et écartelés !!!»