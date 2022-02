Coronasceptiques – Le chef de la sécurité bernoise en a marre des manifs anti-mesures

Sept millions supplémentaires

La ville de Berne et la place Fédérale restent très prisées pour les manifestations en Suisse. Selon une information de «20 Minuten», 382 manifestations pour lesquelles des mesures policières ont été prises ont eu lieu en 2021, soit plus d’une par jour. Coût total: 7 millions de francs, selon la direction de la Sécurité, de l’environnement et de l’énergie de la Ville de Berne. Ce montant comprend les manifestations qui n’ont pas pu être couvertes par le service de base de la police. Il n’est pas possible de dresser une liste exhaustive des coûts par manifestation. Mais, selon «20 Minuten», il est clair qu’une grande partie des frais supplémentaires est à mettre sur le compte des manifestations non autorisées contre les mesures sanitaires, mais aussi des contre-manifestations. Le journal alémanique a répertorié sept rassemblements du genre qui ont à eux seuls coûté 1,4 million.