Mexico

Le chef de la sécurité blessé dans un attentat

Une attaque a été lancée vendredi contre Omar Garcia Harfuch. Le secrétaire à la Sécurité publique de la ville de Mexico serait «hors de danger» tandis plusieurs autres personnes auraient été tuées.

Plusieurs morts

Sans donner de détails, Mme Sheinbaum a indiqué que «plusieurs personnes avaient été tuées», sans préciser lesquelles, et que d'autres avaient été «capturées».

Mesures prises

«Nous rassemblons des informations et je donnerai une conférence de presse plus tard. Je suis en coordination avec la garde nationale et nous prenons les mesures nécessaires pour garantir la sécurité dans la ville», a ajouté la maire sur Twitter.