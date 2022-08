Justice : Le chef de la sécurité de Téléverbier condamné

Le drame était dû à l’absence de fanions de signalisation sur la corde jaune et noire.

Le verdict a été rendu le 20 mai et communiqué aux parties en juillet. Le chef de la sécurité de Téléverbier est condamné pour homicide par négligence à 90 jours-amende, avec sursis de deux ans, révèle le quotidien «Le Temps» jeudi. Le drame s’était produit le 22 décembre en 2014. Une jeune Italienne de 24 ans avait percuté une corde de sécurité au niveau du thorax et du cou. La malheureuse avait ensuite heurté lourdement le sol avec sa tête. Blessée, elle est décédée quelques heures plus tard à l’Hôpital de Sion. La corde était dépourvue de fanions de signalisation.