Berne : Le chef de la task force scientifique Corona passe la main

Martin Ackermann, qui a dirigé la task force Corona du Conseil fédéral se retire. Il revient sur une année mouvementée.

Cet homme de 50 ans a dû coordonner les avis de 70 spécialistes et scientifiques concernant la pandémie. Parlant du suivi des recommandations, il déclare: «Il est vrai que la politique n’a pas toujours suivi les recommandations de la science, mais la task force n’était qu’une voix parmi d’autres. Cette année, cependant, les décisions politiques ont été fortement soutenues par la science. L’automne dernier, cependant, le nombre de cas et d’admissions à l’hôpital a effectivement doublé chaque semaine et nous avons lancé une alerte à ce sujet. Si nous avions pu stopper l’augmentation des infections une semaine plus tôt, le pic de charge sur le système de santé aurait été réduit de moitié environ. Beaucoup moins de personnes seraient tombées malades et seraient mortes et nous aurions abordé l’hiver avec une meilleure position de départ. Les avantages pour la santé auraient été très importants.»