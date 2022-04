Nucléaire : Le chef de l’AIEA annonce qu’il va se rendre à Tchernobyl

Rafael Grossi et une équipe d’experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique doivent réparer les systèmes de surveillance à distance de la centrale après son occupation par les Russes.

Rafael Grossi, directeur général de l’AIEA, a décidé de se rendre sur le site de Tchernobyl «pour livrer des équipements vitaux» (dosimètres, combinaisons de protection, etc.) et effectuer «des contrôles radiologiques et autres».

Rafael Grossi arrivera le 26 avril, date de l’anniversaire du désastre de 1986, avec une équipe d’experts de l’instance onusienne «pour livrer des équipements vitaux» (dosimètres, combinaisons de protection, etc.) et effectuer «des contrôles radiologiques et autres». «Nous allons pouvoir mieux comprendre la situation en nous fondant sur nos propres mesures scientifiques et évaluations techniques», a déclaré le responsable de l’AIEA, cité dans le communiqué.