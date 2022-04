Suisse – Le chef de l’armée le dit: «Nous tiendrions quatre semaines»

Partir au quart de tour

Les commissions de sécurité des deux Chambres du Parlement ont déposé des motions pour que le budget de l’armée soit progressivement augmenté pour atteindre 1% du PIB, soit passer de 5 à 7 milliards. Celle du National avait accepté la demande par 13 voix contre 9. Ce vendredi, celle des États, plus conservatrice, a communiqué qu’elle déposait la même demande, avec un vote encore plus clair: 10 voix contre 2. Les opposants estiment pour leur part que réagir à la situation au quart de tour et se précipiter pour augmenter sans vision le budget n’est pas la bonne démarche. Ils réclament «une analyse préliminaire approfondie de la situation de conflit actuelle et de ses répercussions pour que les besoins de l’armée et les mesures qui s’imposent puissent ensuite être définis».