Soudan: Le chef de l’armée vire son bras droit devenu son ennemi

Transition, putsch

Regroupant militaires et civils, le Conseil de souveraineté avait été mis en place en août 2019, avec pour objectif de mener la transition entre la chute du dictateur Omar el-Béchir, en avril de la même année, et la mise en place d’institutions démocratiques. Mais le général al-Burhane, qui en était président, et le général Daglo, le vice-président, avaient mené un putsch en octobre 2021, évinçant les civils de cette instance.

Un «échec»

Selon des observateurs, sa promotion comme numéro deux ne devrait pas changer la donne dans la guerre pour le pouvoir entre les deux généraux. Depuis le 15 avril, les combats ont fait près d’un millier de morts et plus d’un million de déplacés et de réfugiés. Moins d’un an après le putsch, le général Daglo avait dénoncé un «échec», et la tension entre les deux généraux n’avait fait que croître.