Nigeria : Le chef de l’armée meurt dans un crash d’avion

Le lieutenant général Ibrahim Attahiru est mort après le crash d’un avion militaire vendredi en fin d’après-midi dans le nord du Nigeria.

L’annonce de son décès intervient alors que des informations sur la possible mort du chef du groupe djihadiste Boko Haram Abubakar Shekau, grièvement blessé mercredi soir après des affrontements avec des djihadistes rivaux, ne cessent de circuler. Le président Buhari a exprimé «sa profonde tristesse» après le crash de l’avion militaire «qui a enlevé la vie au chef de l’armée, le lieutenant général Ibrahim Attahiru et à d’autres officiers militaires», dans un communiqué vendredi soir.

L’armée nigériane combat une insurrection djihadiste dans le nord-est du pays depuis 2009, un conflit qui a fait plus de 40’000 morts et a forcé à la fuite plus de deux millions de personnes. En mai 2017, M. Attahiru avait pris la tête des opérations contre le groupe djihadiste dans le nord-est du pays, mais il avait été limogé sept mois plus tard alors que les attaques de Boko Haram n’avaient pas diminué.