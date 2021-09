Autriche : Le chef de l’extrême droite s’offusque qu’on le croie vacciné

Seul pourfendeur de la vaccination à ce niveau de responsabilité en Europe, Herbert Kickl a répondu avec véhémence aux rumeurs qui le disaient vacciné en douce.

«Je combats le système de caste instauré en Autriche en raison du coronavirus», a-t-il affirmé. «Maintenant, on a tout en haut les vaccinés qui dominent les non-vaccinés, privés de libertés».

Durcissement du pass

L’Autriche durcit progressivement le pass sanitaire instauré au printemps et à partir du mois d’octobre, seules les personnes vaccinées et guéries pourront accéder aux stades et aux grandes salles de spectacle à Vienne.