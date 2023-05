Soudan: Le chef de l’humanitaire de l’ONU présent aux pourparlers de trêve

La guerre a fait 700 morts, 5000 blessés, 335’000 déplacés et 115’000 réfugiés.

«Aborder les questions humanitaires»

«Martin Griffiths se trouve actuellement à Jeddah et le but de sa visite est d’aborder les questions humanitaires au Soudan», a déclaré à l’AFP sa porte-parole Eri Kaneko. Les combats font rage au Soudan depuis le 15 avril entre l’armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo, qui se disputent le pouvoir.