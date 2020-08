Pandémie : Le chef de l’OMS aux antimasques: «Le virus est réel. Il tue»

Aux partisans d’un relâchement des mesures et à ceux qui minimisent l’importance des décès par la moyenne d’âge, Tedros Adhanom Ghebreyesus crie à la faillite morale.

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé lundi les gouvernements à dialoguer avec les manifestants antimasques, tout en rappelant à ces derniers que le virus est bien «réel» et «tue».

«Nous devrions écouter ce que les gens demandent, ce que les gens disent. Nous devrions engager un dialogue honnête», a déclaré aux médias Tedros Adhanom Ghebreyesus, interrogé sur les manifestations antimasques qui se sont produites la semaine dernière en Allemagne et ailleurs.

«Mais en même temps, je voudrais dire à ceux qui ont manifesté la semaine dernière que le virus est réel. Il est dangereux. Il circule rapidement et il tue, et nous devons tout faire pour nous protéger et protéger les autres», a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse depuis le siège de l’OMS à Genève.