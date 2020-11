Covid-19 : Le chef de l’OMS en quarantaine

Tedros Adhanom Ghebreyesus a été en contact avec une personne testée positive au Covid-19. Il dit ne pas avoir de symptôme.

«J’ai été identifié comme un contact de quelqu’un qui a été testé positif au Covid-19. Je vais bien et suis sans symptôme mais je vais me placer en quarantaine les jours qui viennent, en ligne avec les protocoles de l’OMS, et travailler à la maison», a tweeté Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Il est extrêmement important que nous nous conformions tous aux directives sanitaires. C’est ainsi que nous briserons les chaînes de transmission du #COVID19, supprimerons le virus et protégerons les systèmes de santé», a-t-il ajouté.