Coup d’État : Le chef de l’ONU appelle à faire pression sur la Birmanie

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a affirmé mercredi qu’il ferait tout ce qui est en son pouvoir «pour mobiliser tous les acteurs-clés et la communauté internationale pour mettre assez de pression sur la Birmanie afin de s’assurer que (le) coup d’État échoue».

«Après des élections qui je pense se sont déroulées normalement, et après une grande période de transition, il est absolument inacceptable de changer les résultats des élections et la volonté du peuple», a-t-il ajouté lors d’un entretien avec le quotidien «The Washington Post».

Interrogé sur l’inculpation de la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, le chef de l’ONU a estimé que «si on pouvait l’accuser de quelque chose, c’est d’avoir été trop proche des militaires, et de les avoir trop protégés». «J’espère que la démocratie fera à nouveau des progrès en Birmanie, mais pour cela il faut que tous les prisonniers soient libérés, que l’ordre constitutionnel soit rétabli», a-t-il dit.

Négociations en cours

Selon un projet de texte proposé en début de semaine à la négociation et obtenu par l’AFP, le Conseil de sécurité le Conseil condamnerait «le coup d’État militaire» et demanderait une «libération immédiate» des personnes détenues illégalement. Le Conseil réclamerait aussi la levée de l’état d’urgence proclamé pour un an.