Accord nucléaire : Le chef de l’ONU appelle Etats-Unis et Iran à travailler à une solution

La nouvelle administration de Joe Biden s’est dite prête à se réengager dans l’accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015. Mais le processus risque de prendre du temps.

«Faire face aux difficultés et aux obstacles»

«Je crois que tout le monde, tous ceux qui ont souscrit au JCPoA (le nom de l’accord, ndlr) et les autres parties intéressées doivent travailler ensemble pour réduire les incertitudes, pour faire face aux difficultés et aux obstacles», a-t-il ajouté, sans répondre à la question d’une éventuelle médiation.

Il s’agit de «progressivement faire en sorte que les choses s’acheminent vers une situation où on puisse avoir un accord qui est essentiel pour la paix et la stabilité du Golfe et du monde entier», a expliqué Antonio Guterres.

«Un élément essentiel pour la paix»

Conclu en 2015 pour empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire, avec les Etats-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne, «le JCPoA a été une grande victoire diplomatique et un élément essentiel pour la paix et la stabilisation du Golfe» et «nous regrettons que l’accord ait été mis en question», a-t-il aussi affirmé.