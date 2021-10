Sahara occidental : Le chef de l’ONU déplore une situation «fortement dégradée»

Le rapport d’Antonio Guterres remis samedi au Conseil de sécurité des Nations Unies s’inquiète de la situation entre le Maroc et le Front Polisario, un mouvement armé qui conteste au royaume marocain le contrôle du Sahara occidental

La situation au Sahara occidental s’est «fortement dégradée» depuis un an, avec la reprise des hostilités entre le Maroc et le mouvement indépendantiste du Front Polisario et la pandémie de Covid-19, estime le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres dans un rapport remis au Conseil de sécurité.

En affirmant être «profondément préoccupé» par les événements survenus depuis un an au Sahara occidental, le chef de l’ONU estime que «la reprise des hostilités entre le Maroc et le Front Polisario est un revers majeur vers l’obtention d’une solution politique» à ce conflit ancien.

«Il subsiste un risque évident d’escalade tant que les hostilités persistent» et «j’appelle donc les parties à calmer la situation et cesser immédiatement les hostilités», indique Antonio Guterres. «La reprise d’un processus politique n’en est que plus urgent» et les parties doivent s’accorder sur la nomination d’un émissaire onusien pour relancer le dialogue politique sur le Sahara occidental, insiste-t-il.