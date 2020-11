Prix Theodor Herzl : Le chef de l’ONU, gratifié d’un prix, s’exprime contre la haine

Antonio Guterres a reçu lundi le prix Theodor Herzl, attribué par le Congrès juif mondial. Il en a profité pour lancer un message contre l’antisémitisme et la haine dans toutes ses formes.

«Parallèlement au Covid-19, un autre virus s’est propagé – l’antisémitisme et la haine sous de nombreuses formes», a-t-il relevé, en qualifiant «d’effrayant» le fait de «voir aujourd’hui en marche des néonazis et des suprémacistes blancs». «Nous devons lutter ensemble contre la haine sous toutes ses formes», a réclamé Antonio Guterres en évoquant des victimes qui peuvent être des juifs, des musulmans, des migrants ou des réfugiés.

Le prix annuel Theodor Herzl récompense des personnalités travaillant à la promotion des idéaux de Herzl en faveur d’un monde plus sûr et tolérant à l’égard des juifs. Parmi les récipiendaires figurent la chancelière allemande Angela Merkel (2019) et le président élu américain Joe Biden (2016).