Crise humanitaire: Le chef de l’ONU veut rapidement une force internationale à Haïti

Haïti traverse aussi une terrible crise humanitaire, économique et politique et aucune élection n’a eu lieu depuis 2016.

«Mesures coercitives»

Antonio Guterres et le premier ministre haïtien Ariel Henry appellent depuis des mois à une intervention internationale pour soutenir la police locale. Les gangs contrôlent environ 80% de la capitale Port-au-Prince et les meurtres, viols, enlèvements contre rançon et vols à main armée sont quotidiens.

Fin juillet, le Kenya a annoncé être prêt à prendre la tête de cette force multinationale et à déployer 1000 policiers «pour aider à former et aider la police haïtienne à rétablir la normalité dans le pays et à protéger les installations stratégiques». Une proposition nécessite toutefois un feu vert du Conseil de sécurité, même si cette force armée internationale ne serait pas dépêchée sous drapeau de l’ONU.