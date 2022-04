Turquie : Le chef de l’opposition sans électricité après un boycott de factures

L’électricité a été coupée chez le chef du principal parti de l’opposition turque, qui refuse depuis février d’honorer ses factures pour protester contre la forte hausse des tarifs de l’énergie.

Kemal Kilicdaroglu et son épouse Selvi Kilicdaroglu plongés dans le noir à leur domicile d’Ankara.

«Ma femme vient de m’informer qu’ils nous ont coupé le courant», a tweeté jeudi l’opposant turc Kemal Kiliçdaroglu, le chef du CHP (Parti républicain du peuple). «Mon action n’est pas un appel à la désobéissance civile. C’est un acte de la résistance. Il vise à donner voix aux familles et enfants du pays condamnés à vivre dans le noir», a-t-il ajouté.

Le leader politique de 73 ans s’est ensuite exprimé devant les journalistes depuis son appartement plongé dans la pénombre, à la lueur d’une lampe à kérozène placée sur une table près du sofa. «Ceci est mon combat pour vos droits», a-t-il déclaré, ajoutant que «les riches sont devenus plus riches et les pauvres plus pauvres» sous le gouvernement du président Recep Tayyip Erdogan. Il a également publié une vidéo d’employés masqués de la compagnie d’électricité en train de débrancher son appartement.