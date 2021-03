Espagne : Le chef de Podemos va quitter le gouvernement

Le chef de la gauche radicale de Podemos a surpris l’Espagne en annonçant lundi qu’il quittait un gouvernement en proie à des tensions, afin de se présenter aux élections régionales à Madrid, un pari très risqué.

«Je vais me présenter aux élections du 4 mai dans la région de Madrid», a dit Pablo Iglesias, ancien professeur de sciences politiques de 42 ans dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. «J’ai transmis (au chef du gouvernement socialiste) Pedro Sanchez ma décision de quitter mon poste au sein du gouvernement quand commencera la campagne électorale», a-t-il ajouté.

Fondateur et numéro un de Podemos depuis sa création en 2014, Pablo Iglesias a en outre indiqué que l’actuelle ministre du Travail Yolanda Diaz le remplacerait à la vice-présidence du gouvernement et comme candidate du parti lors des prochaines législatives, prévues en 2023.

Coup de théâtre

Un peu plus d’un an après la formation du premier gouvernement de coalition dans le pays depuis la fin de la dictature franquiste, ce départ de Pablo Iglesias est un véritable coup de théâtre politique en Espagne. Il intervient sur fond de tensions croissantes entre les socialistes de Pedro Sanchez et Podemos, les deux formations qui composent l’exécutif minoritaire dont Pablo Iglesias est depuis janvier 2020 l’un des quatre vice-présidents.