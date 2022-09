Quatre artistes témoignent: Le chef de répétition aurait harcelé sexuellement des danseuses

Au printemps 2021, l’une d’entre elles s’était plainte par écrit auprès de la direction. Tous les danseurs et danseuses de la troupe de l’époque s’étaient solidarisés avec elle. Après une enquête externe, le chef de répétition avait reçu un avertissement, mais il avait été autorisé à retourner à son poste et travaille encore aujourd’hui au Bern Ballett. En revanche, neuf danseurs et danseuses avaient dû partir. Cela correspond à la moitié de la troupe.