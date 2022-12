Fuite sur l’ISS : Le chef de Roscosmos salue la solidarité américaine

Le chef de l’agence spatiale russe Roscosmos, Iouri Borissov, a rendu hommage mardi à la solidarité américaine lors la récente hausse de température à bord d’un vaisseau arrimé à la Station spatiale internationale (ISS) après une fuite accidentelle. «Passez le bonjour à toute l’équipe américaine, ils se sont comportés de façon très digne dans cette situation et nous ont tendu la main pour nous aider. Mais j’espère que nous allons régler ça par nos propres moyens», a-t-il déclaré lors d’un échange avec les trois cosmonautes à bord: Sergueï Prokopiev, Dmitri Peteline et Anna Kikina.

«J’espère que ce petit incident qui s’est produit avec le système de régulation de la température (du vaisseau Soyouz MS-22) n’a pas eu effet sur votre moral et votre sang-froid», a-t-il poursuivi, selon une transcription de l’échange publiée par Roscosmos. «Vous avez donné un exemple au monde entier sur la façon dont il faut travailler dans les conditions les plus éprouvantes et difficiles. J’espère que beaucoup de politiciens vont en tirer la leçon», a ajouté Borissov.