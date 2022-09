Le chef des conservateurs suédois s’emploie à former un gouvernement

Suède : Le chef des conservateurs s’emploie à former un gouvernement

Vainqueur des législatives à la photo-finish, avec l’appui de l’extrême droite, Ulf Kristersson n’en a pas fini. Il veut former une équipe «efficace» et «remettre de l’ordre» en Suède.

Ancien gymnaste, Ulf Kristersson va devoir réussir l’acrobatie de finaliser et de maintenir l’union des trois droites, libérale, conservatrice et nationaliste.

Magdalena Andersson se tient prête, au cas où…

La bascule est historique: jamais jusqu’ici un gouvernement suédois ne s’était appuyé au Parlement sur les SD, les «grands vainqueurs» des élections, avec 20,5% des voix et un nouveau rang de deuxième parti du pays. Mais s’ils sont devenus le premier parti de la majorité des droites, ils ne sont pas en mesure de revendiquer le poste de Premier ministre, promis à Ulf Kristersson, car les trois mouvements de la droite traditionnelle (modérés, chrétiens-démocrates et libéraux) voient d’un mauvais œil la participation des SD au gouvernement.

Ancien gymnaste, Ulf Kristersson va donc devoir réussir l’acrobatie de finaliser et de maintenir l’union des trois droites libérale, conservatrice et nationaliste. C’est lui qui, fin 2019, avait pour la première fois envisagé un scénario de collaboration entre la droite et les SD.

Présidence du Parlement comme récompense?

Le scénario le plus probable, selon les analystes, est que les SD appuient seulement le gouvernement au Parlement, sans en faire directement partie. Vraisemblablement en échange d’engagements politiques sur leurs dossiers de prédilection, ou encore de la présidence du Parlement. «Le processus prendra le temps qu’il faudra», a dit Jimmie Aakesson, mercredi, promettant d’être une «force constructive et d’initiative».

Au Parlement suédois, les SD auront 73 sièges, onze de plus qu’en 2018. Les modérés décrochent 68 fauteuils (-2), tandis que les chrétiens-démocrates en ont 19 (-3) et les libéraux 16 (-4). À gauche, les sociaux-démocrates grimpent à 107 sièges (+7) grâce à leur bon score de 30,3%, devant les partis de gauche et du centre (24 chacun) et les Verts (18).