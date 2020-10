Coronavirus : Le chef des républicains au Sénat évite la Maison Blanche

Mitch McConnell, pourtant allié de Donald Trump, a déclaré qu'il évitait la Maison Blanche depuis début août en raison du manque de prudence du président américain face au Covid-19.

«Je ne me suis pas rendu à la Maison Blanche depuis le 6 août. Car j'avais l'impression que leur manière de gérer cela était différente de la mienne, et de ce que j'ai suggéré de faire au Sénat, c'est-à-dire de porter un masque et de pratiquer la distanciation physique», a dit l'influent sénateur dans son fief du Kentucky, selon des propos rapportés par des médias américains.