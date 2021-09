Réseaux sociaux : Le chef d’Instagram ose une analogie qui passe mal

Adam Mosseri s’est attiré les critiques en comparant la valeur des réseaux sociaux pour la société à celle des voitures: en substance, des gens meurent, mais c’est le prix à payer.

Adam Mosseri et sa femme Monica Mosseri, lors du dernier gala Met, à New York.

En tentant de défendre les effets négatifs de sa plateforme de partage d’images sur les utilisateurs, Adam Mosseri, à la tête d’Instagram, a fait plus de mal que du bien aux affaires de Facebook, sa maison-mère. Au micro du podcast Recode Media, le dirigeant, qui a récemment coprésidé le gala Met à Manhattan, s’est permis une analogie qui a provoqué de vives réactions négatives en comparant la valeur des réseaux sociaux à celle des voitures: «Nous savons que les accidents de voiture font plus de victimes qu’ils n’en feraient autrement, mais dans l’ensemble les voitures créent beaucoup plus de valeur dans le monde qu’elles n’en détruisent», a déclaré Adam Mosseri. «Et je pense que les médias sociaux sont similaires», a-t-il ajouté, en laissant sous-entendre en substance que les victimes ne sont que le prix à payer.