Carnet noir : Le chef d’orchestre de la fiscalité de Zoug s’est éteint

Georg Stucky, ancien conseiller d’Etat en charge des finances à Zoug, est mort à l’âge de 89 ans, le 29 août dernier.

Georg Stucky a été membre des conseils d’administration du fabricant de produits chimiques et d’adhésifs pour la construction Sika et de la société de matières premières Marc Rich Holding. De 2002 à 2016, il a aussi été président du conseil d’administration de Crypto qui a vendu des dispositifs de cryptage manipulés qui auraient permis à la CIA et au BND (service de renseignements allemand) d’intercepter des documents de plus de 100 pays.