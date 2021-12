Diplomatie : Le chef du Pentagone confond Russie et Union soviétique

Le général américain Lloyd Austin a fait un bond en arrière d’une trentaine d’années. À Séoul, il a écarté toute incursion de l’Union soviétique – disparue en 1991 – en Ukraine.

Lloyd Austin a commis son lapsus en répondant à une question sur l’actuel pic de tensions entre l’Ukraine et la Russie .

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, s’est inquiété, jeudi, des tensions croissantes entre Moscou et Kiev, mais a accidentellement confondu la Russie et l’Union soviétique, disparue il y a trois décennies. Lors d’une conférence de presse à Séoul, Lloyd Austin a répondu à une question sur l’actuel pic de tensions entre l’Ukraine et la Russie, accusée par Kiev d’avoir massé des troupes à sa frontière en vue d’une invasion, ce que Moscou dément.