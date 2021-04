Nucléaire iranien : Le chef du Pentagone entame sa première visite en Israël

Il s’agit de la première visite d’un haut responsable de l’administration du président Joe Biden dans l’Etat hébreu.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, est arrivé dimanche en Israël pour discuter du dossier du nucléaire iranien, première visite d’un haut responsable de l’administration du président Joe Biden dans l’Etat hébreu. Cette visite qui doit durer deux jours intervient alors que l’administration Biden tente de revenir à un accord avec l’Iran sur le nucléaire, abandonné par l’ancien président Donald Trump, et auquel s’oppose Israël.

M. Austin a été accueilli par son homologue israélien Benny Gantz au ministère de la Défense à Tel-Aviv, peu de temps après avoir atterri. «Nous allons travailler de concert avec notre allié américain afin de nous assurer que tout accord avec l’Iran protégera les intérêts vitaux du monde et des Etats-Unis, en évitant une dangereuse course à l’armement dans notre région, et protégera l’Etat d’Israël», a affirmé M. Gantz à la fin de leur entretien, selon un communiqué de son bureau.