Espagne : Le chef du Polisario est rentré en Algérie

Le chef des indépendantistes sahraouis du Front Polisario est rentré mercredi en Algérie, alors qu’il a souffert de complications liées au coronavirus.

Pas de mesure coercitive

Marée humaine à Ceuta

L’arrivée dans un état critique et dans le plus grand secret de Brahim Ghali en Espagne le 18 avril dans un avion de la présidence algérienne, selon le quotidien «El Pais», a déclenché une crise majeure entre Madrid et le Maroc, dont le Polisario est l’ennemi juré et qui enrageait de ne pas avoir été informé.