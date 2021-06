Sahara Occidental : Le chef du Polisario va quitter l’Espagne dans la soirée

Le départ de Brahim Ghali intervient quelques heures après son audition par la justice espagnole dans le cadre de deux plaintes pour «tortures» et «génocide» le visant.

Avion d’État algérien

Selon le quotidien El Pais, cet avion a pour destination Alger, dont le gouvernement est le plus fervent soutien du Polisario, et doit décoller à 01 h 40 du matin. Plus tôt dans la journée, Enaire, l’aviation civile espagnole, avait indiqué à l’AFP qu’un avion «civil» appartenant à l’«État» algérien, provenant d’Alger et avec Logroño (nord) pour destination, était entré mardi dans l’espace aérien espagnol et avait fait demi-tour sur «ordre des contrôleurs aériens militaires». Selon le média en ligne El Confidencial, il comptait récupérer le leader sahraoui pour le ramener en Algérie.