Pérou : Le chef du Sentier Lumineux grièvement blessé, deux militaires tués

Camarade «José»

«Il y a eu plusieurs tués au sein du SL et en particulier dans l›entourage de son chef «José», qui est grièvement blessé», selon le texte. L’armée et la police ont pu confisquer au cours de l'opération «des armements, des équipements, des ordinateurs, de nombreux ouvrages et des documents, selon le communiqué. Le commandement interarmes «regrette profondément» la perte de deux militaires, un officier de l’armée de terre et un officier de la marine.