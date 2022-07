Affaire Crypto : Le chef du service de presse de Cassis aurait aussi violé le secret de fonction

Comme le rapporte le «Tagblatt», outre le secrétaire général du DFA Markus Seiler et le chef de la communication du Département de l'intérieur Peter Lauener , Michael Steiner est également dans le collimateur du procureur spécial Peter Marti dans l’affaire Crypto . Markus Steiner est le chef des médias du Département des affaires étrangères et travaille à ce titre en étroite collaboration avec le ministre des Affaires étrangères, Ignazio Cassis. Il est soupçonné d’avoir violé le secret de fonction.

Selon l’article du «Tagblatt», une perquisition aurait également eu lieu chez Le chef du service de presse, comme chez Peter Lauener et Markus Seiler. Selon le DFAE, les deux collaborateurs du département coopéreraient «pleinement» avec les autorités de poursuite pénale.

Entre-temps, on se demande au sein de l’Administration fédérale pourquoi le nom de Markus Steiner n’a pas été cité jusqu’à présent par les médias. On suppose que des rivalités entre différents départements sont à l’origine de cette situation. Ainsi, certains journalistes seraient mieux traités ou informés s’ils fermaient les yeux sur d’autres questions et retenaient des informations, avance le «Tagblatt» comme hypothèse.