Indonésie : Le chef d’un groupe lié à l’EI tué dans la jungle indonésienne

Extrémiste le plus recherché d’Indonésie, le chef des Mujahideen d’Indonésie orientale a été tué samedi a annoncé la police.

Après s’être caché dans la jungle de Sulawesi pendant des années, le réseau ne compterait aujourd’hui plus qu’une poignée de membres. Lors de la dernière attaque en date dont il a été accusé, quatre agriculteurs ont été assassinés – et l’un d’eux décapité – dans un village isolé en mai.

Ali Kalora a pris la tête du MIT après que l’extrémiste le plus recherché du pays, Santoso, connu sous le nom d’Abu Wardah, a été tué par l’armée en 2016. Cheveux longs et arme à la main, Santoso apparaissait régulièrement dans des vidéos exhortant à lancer des attaques contre les forces de sécurité. Il recrutait également des membres à l’étranger, dont plusieurs issus de la minorité ethnique ouïgoure, majoritairement musulmane, en Chine.

Après une série d’attaques extrémistes islamiques au début des années 2000, notamment les attentats de Bali en 2002 qui ont fait plus de 200 morts, les autorités indonésiennes ont lancé une campagne de répression qui a affaibli les réseaux les plus dangereux, dans le pays où la population musulmane est la plus élevée au monde.