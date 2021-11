Etats-Unis – Le chef d’un groupe religieux philippin accusé de crimes sexuels

États-Unis : Le chef d’un groupe religieux philippin accusé de crimes sexuels

Le fondateur de la secte nommée «Royaume de Jésus Christ», Apollo Quiboloy est poursuivi par la justice américaine pour exploitation sexuelle de femmes âgées de 12 à 25 ans.

Un système en place entre 2002 et 1018

Apollo Quiboloy et d’autres responsables de KOJC forçaient ces femmes à s’acquitter de ce «service de nuit» sous la menace «d’abus physiques et verbaux et de damnation éternelle». Le système, mis en place en 2002, semble avoir duré au moins jusqu’en 2018. Les victimes qui obéissaient étaient récompensées par «des bons repas, des chambres d’hôtel luxueuses, des voyages dans des lieux touristiques et des paiements annuels en espèces basés sur la performance», le tout financé par l’argent récolté par les employés de KOJC aux États-Unis.