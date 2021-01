États-Unis : Le chef d’une milice d’extrême droite arrêté avant des manifs

Alors que des partisans de Donald Trump doivent défiler à Washington mercredi, le leader de la milice des «Proud Boys» a été arrêté par la police.

Le milicien, qui venait d’arriver de Floride, a été inculpé pour destruction de bien de l’église méthodiste Asbury United, une église dont les fidèles sont principalement afro-américains, dont lui et d’autres auraient brûlé la bannière. Il est également accusé d’avoir été en possession de deux chargeurs d’arme à feu haute capacité illégaux lors de son arrestation, a précisé la police.

Suprémacistes blancs

Dans une autre affaire révélée lundi, Enrique Tarrio et d’autres membres des «Proud Boys» sont accusés par l’église historique Metropolitan AME, également principalement afro-américaine, d’avoir déchiré et brûlé sa bannière lors de la manifestation du mois dernier, au cours de laquelle plusieurs personnes avaient été poignardées et des dizaines d’autres arrêtées.