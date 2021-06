Basketball - Le chef-d’œuvre de Kevin Durant

Sa ligne de chiffres? 49 points (16 sur 23 au tir, dont 4 sur 9 derrière l’arc et 13 sur 16 aux lancers-francs), 17 rebonds, 10 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres! Le tout sans sortir une seule seconde du terrain et avec un tir incroyable à moins d’une minute de la sirène pour donner 4 points d’avance aux siens.

Après cette performance historique, LeBron James s’est fendu d’un tweet «Grandeur!! Appréciez-le pendant que vous le pouvez», tandis que Jeff Green, coéquipier de «KD» et auteur de 27 points avec 7 tirs derrière l’arc a dit: «Le monde est témoin, une fois de plus, de qui est le meilleur joueur du monde.»

Même la star adverse, Giannis Antetokounmpo, qui n’a pas démérité avec 34 points et 12 rebonds, l’a avoué. «Aujourd’hui, il est le meilleur joueur du monde et on doit le battre collectivement. On doit défendre sur lui en équipe et on doit continuer à l’obliger à prendre des tirs difficiles, en espérant qu’il rate.»