Le chef Jean Imbert prend les rênes du Martinez à Cannes

Un chef au parcours atypique

«25 années plus tard, ce que le gamin de 16 ans qui allait travailler là-bas n’aurait jamais cru possible va se réaliser: je vais devenir le chef du Martinez!» ajoute-t-il sous une photo où il pose de profil dans le fauteuil de Martin Scorsese devant l’enseigne «Hôtel Martinez». «Je vous donne rendez-vous le 16 mai, jour de l’ouverture du Festival, pour le premier déjeuner», ajoute-t-il.

Après les assiettes de «naturalité» de Ducasse, sans viande, sans beurre et avec très peu de sucre, il y sert une cuisine «de patrimoine, celle qui traverse les modes et les siècles», selon le palace. Jean Imbert y a décroché une étoile en 2022 pour sa manière de «revisiter avec générosité et gourmandise les trésors classiques du répertoire national (homard et langouste en Bellevue, veau Orloff, bœuf Richelieu, farandole de desserts)», selon le guide Michelin.