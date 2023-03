Monnaie suisse: Le chef se fait du blé en revendant l’une des pièces de collection mise à l’achat

Or, tous ceux qui ont pu obtenir une de ces pièces ne les ont pas conservées dans leur collection. Rapidement, on en a retrouvé à la vente sur des sites d’enchères; à des prix voisins de 2500 francs et plus. Aujourd’hui, on trouve encore des offres à plus de 4000 francs. Or, «Blick» révèle qu’un vendeur au pseudo de «Ronnie_75» sur la plateforme de vente Ricardo a vendu une telle pièce 2500 francs, empochant ainsi un bénéfice de 1701 francs. Ce qui est frappant, c’est que toutes les informations concernant le vendeur au nez fin correspondent à Ronnie Mocker, le directeur de Swissmint, indique le quotidien alémanique.