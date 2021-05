Winterthour (ZH) - Le chêne hitlérien «doit devenir quelque chose de positif»

Cela fait plus de 80 ans que le chêne se dresse à Winterthour (ZH), près d’un centre sportif. Adolf Hitler l’avait offert à Georg Miez, gymnaste professionnel, à l’issue des Jeux Olympiques de Berlin de 1936, rapporte le «Tages-Anzeiger» . L’arbre a ensuite été donné à la ville. Au total, 130 chênes avaient ainsi été distribués par le dictateur allemand aux médaillés d’or. Si certains ont été perdus de vue ou abattus, d’autres sont au contraire bien préservés et suscitent toujours la polémique.

Un lieu de mémoire et un symbole de résistance pour les politiques

«Au lieu de la prévention et de la discussion, il faudrait la répression. Et non contre l’arbre, mais contre les islamistes», a déclaré Markus Reinhard, vice-président de l’UDC Winterthur. De son point de vue, le chêne est avant tout un lieu de mémoire.

Du côté des autorités de Winterthour, on estime également qu’il n’y a pas lieu d’abattre cet arbre, malgré son lien avec le nazisme. Au contraire: le chêne doit devenir un mémorial historique et un symbole du courage civil et rappeler l’exploit sportif de Georg Miez, estime Stefan Fritschi, conseiller municipal de la Ville. Pour lui, «le contexte historique et l'origine sombre de l'arbre doivent être transformés en quelque chose de positif» et la pose d’un panneau d’information rappelant toute l’histoire de ce chêne est envisagée.