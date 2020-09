Les cavaliers et leurs montures pourront peut-être s’affronter à Genève en décembre.

«Nous avons étudié toutes les options et sommes arrivés à la conclusion que la tenue du CHI de Genève pouvait se dérouler tout en respectant des mesures sanitaires strictes et appropriées permettant d’assurer la sécurité de chacun», précise Sophie Mottu Morel, directrice générale du CHI de Genève, consciente toutefois que la situation sanitaire peut évoluer d’ici décembre.

LA 20e finale du To 10

Du saut d’obstacles, de l’attelage et du cross indoor figureront ainsi au programme de cette 60e édition avec en points d’orgue la 20e Finale du Top 10 Rolex IJRC le vendredi soir et le Rolex Grand Prix, une des quatre étapes du Rolex Grand Slam of Show Jumping, le dimanche.