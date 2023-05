Football: Le Chicago de Xherdan Shaqiri replonge en MLS

Xherdan Shaqiri et ses partenaires ont pourtant frappé en premier. Passeur décisif cinq jours plus tôt, le milieu offensif bâlois a de nouveau été impliqué sur le but de son équipe, à la 29e minute. En une touche, il a transpercé la défense adverse pour lancer Kacper Przybylko dans la profondeur. Seul face au gardien, l’attaquant germano-polonais a trouvé la faille en deux temps.