Forêts suisses: Le chien à la rescousse dans la lutte contre un coléoptère redouté

C’est l’un des parasites les plus redoutés des gardes forestiers. En effet, le bostryche, qui se glisse sous l’écorce, se propage à toute allure et est capable de décimer des forêts entières. Il colonise généralement les arbres malades, stressés ou récemment abattus. Normalement, les arbres en bonne santé parviennent à lutter contre ce ravageur mais le réchauffement climatique les affaiblit. Corollaire: ces insectes n’ont jamais été aussi nombreux en Suisse que l’année dernière, relate SRF samedi .

Du coup, les gardes forestiers cherchent à tout prix à repérer l’insecte avant qu’il attaque l’arbre et se propage aux voisins. Un travail difficile qui pourrait trouver une aide inattendue: les chiens renifleurs. C’est en tout cas ce qu’est en train de tester le garde forestier grison Antonin Hugentobler du côté de Scuol (GR).

Phéromones

Avec l’aide d’une éducatrice canine, il est en train de former Zino à flairer l’odeur des phéromones du bostryche. Le chien doit en effet apprendre à percevoir ces molécules odorantes spécifiques que les insectes émettent notamment pour communiquer entre eux. «Car lorsque nous découvrons un arbre infesté, il est déjà trop tard et la propagation est trop avancée. Le chien peut détecter lui l’arbre malade bien plus tôt», explique Antonin Hugentobler.