Royaume-Uni : Le chien de berger anglais menacé d’extinction

Célébré dans une chanson des Beatles, le chien de berger anglais à l’abondante toison blanc et gris connaît un fort déclin de popularité et a été classé comme vulnérable.

Le chien de berger anglais ancestral, ou Bobtail, reconnaissable à son abondante toison blanc et gris et célébré dans une chanson des Beatles, est menacé d’extinction au Royaume-Uni, a prévenu The Kennel Club, principale association cynologique britannique. «L’une des races de chiens les plus reconnaissables du Royaume-Uni, le chien de berger anglais ancestral, a été classée pour la première fois comme vulnérable par le Kennel Club, en raison d’un fort déclin de popularité», a expliqué l’association sur son site internet.