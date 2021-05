États-Unis : Le chien de la famille Obama, Bo, est décédé

Adopté après l’élection de Barack Obama en 2008 à la Maison-Blanche, Bo apparaissait régulièrement dans des événements à la Maison-Blanche.

Bo était un chien d’eau portugais blanc et noir.

Bo, le chien de Barack Obama, devenu une star de la Maison-Blanche, est mort samedi d’un cancer, a annoncé l’ancien président américain, évoquant sa «présence douce et constante dans nos vies». Barack Obama avait promis à ses deux filles Malia et Sasha qu’elles pourraient avoir un chien après sa victoire aux élections en 2008 et Bo a fait son entrée dans la famille.