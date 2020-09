Les mois passent, et le mystère continue de planer sur la mort tragique d’Elisa Pilarski. Le 18 novembre 2019, cette femme enceinte de 6 mois était mortellement attaquée par un ou des chiens dans une forêt à Saint-Pierre-Aigle (nord). Depuis, une question hante les proches de la victime et les enquêteurs: qui est responsable de ce drame?

Les protagonistes de cette affaire se renvoient la balle. Il est envisageable que la jeune femme de 29 ans ait été tuée par plusieurs chiens qui participaient à une chasse à courre dans le coin. L’autre hypothèse serait que Curtis, le pitbull que promenait Elisa ce jour-là, se soit retourné contre sa propriétaire. Une version des faits que la famille de la victime, qui défend bec et ongles l’animal, rejette catégoriquement.

Pantalon arraché

Selon le «JDD», Son verdict est sans appel: oui, l’animal «peut bien être à l’origine de l’accident et reste dangereux pour d’autres personnes». Lors de son observation, l’expert a vu Curtis mordre son maître. Le chien s’est montré si agressif qu’il en a déchiré le pantalon de Christophe Ellul, le compagnon d’Elisa. Selon le spécialiste, Curtis a également «déchiqueté une balle et une laisse» et s’en est pris «à la belle-sœur de Christophe Ellul».