Jura: Le Chien de l’année avait pourtant mordu un enfant

Selon les informations reçues par «20 minutes», Bayron a violemment attaqué et mordu un enfant au thorax en juin 2021.Contactée, sa maîtresse, Patricia Freudenberger, indique ne pas pouvoir commenter notre renseignement. La police, elle, confirme: «Bayron a effectivement été l’auteur d’une blessure occasionnée à un enfant. Les faits se sont produits au domicile de la conductrice du chien lors d’une visite privée, donc hors du contexte policier, indique le porte-parole Daniel Affolter. Elle a très rapidement informé sa hiérarchie et nous avons sollicité le Service des affaires vétérinaires (SCAV). L’expertise a établi que ce chien pouvait être engagé comme chien de police.»

Du sauvetage à la menace en un instant

Le SCAV détaille que le chien était surmené au moment de l’attaque et a diligenté une évaluation comportementale. «En conclusion, il y a surtout eu des recommandations de vigilance. Le port de la laisse et de la muselière sont imposés dans les moments qui l’exigent» rapporte le vétérinaire cantonal Flavien Beuchat. Il expose que «la sensibilité de Bayron, qui peut être une force pour la police, peut aussi être un point de préoccupation à côté du travail. Il peut contribuer à sauver la vie d’un enfant un jour et représenter un risque le lendemain dans d’autres circonstances. C’est un problème connu pour ces animaux. La conductrice a suivi des cours spécifiques à cette problématique et mon service a pu s’assurer que les mesures imposées à l’époque sont bien respectées.»

Le vétérinaire rapporte que pour la famille de l’enfant attaqué, l’événement est très stressant. «Je comprends que les personnes concernées par cette morsure soient déçues et même choquées qu’on remette un prix à ce chien. Mais ce sont deux choses différentes. On ne lui donne pas un prix pour avoir mordu, on l’honore pour avoir sauvé une vie. A mes yeux, cela n’en fait pas un héros et ne remet pas en cause les mesures préventives exigées.»