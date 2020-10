États-Unis : Le chien de Miley électrocuté pendant «The Voice»

Tandis qu’elle jouait son rôle de coach dans le télécrochet, la chanteuse avait laissé Little Dog se balader dans les coulisses et la bête n’est pas passée loin de la mort.

Interviewée dans l’émission de radio «The Geena the Latina & Frankie V Morning Show», l’interprète de «Wrecking Ball» a confié que ce jour-là, elle avait laissé son chien se balader dans les coulisses sans surveillance. «Vous savez, sur les plateaux, il y a des câbles partout. Les gens chantaient, on se demandait qui allait gagner l’émission et mon chien a commencé à mâchouiller un câble et tout à coup, on a vu qu’il convulsait et qu’il était en train de se faire électrocuter», s’est souvenue Miley. Le problème, a poursuivi l’artiste, c’est que personne ne pouvait s’approcher de Little Dog pour lui retirer le câble sous peine d’être électrocuté également. La star n’a pas précisé comment s’était finalement déroulé le sauvetage de son chien, mais elle a assuré qu’il s’en était sorti. «Il va très bien et s’épanouit à Nashville, dans le Tennessee», a-t-elle conclu.