Un taco au nom du chien de Phoebe Bridgers

Los Angeles : Le chien de Phoebe Bridgers connaît son heure de gloire

Jusqu’au 22 novembre 2022, les clients de la chaîne de restaurants HomeState, installée à Los Angeles et environ, peuvent déguster un nouveau taco végétalien, créé par la pépite du rock indé Phoebe Bridgers au profit d’une association de protection de l’enfance. L’en-cas, composé de haricots noirs, de champignons shiitake, de purée d’avocat, d’oignons caramélisés et de lanières de maïs croustillantes, le tout enveloppé dans une tortilla de maïs moelleuse, s’appelle The Maxine. Un nom qui ne doit rien au hasard puisque c’est celui du carlin de la chanteuse de 28 ans. Ses fans connaissent très bien le craquant toutou: la Californienne l’emmène partout et publie régulièrement des photos de leurs aventures sur les réseaux sociaux.